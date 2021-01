Duell Nummer zwei verlief dagegen deutlich spannender. Ex-Nationalspieler Steffen Mengel bekam es mit TTC-Youngster Fan Bo Meng zu tun. In einem packenden Eröffnungssatz behielt Meng noch mit 17:15 die Oberhand und ging zunächst in Front. Mengel konterte prompt und erspielte sich nach einem 11:3 im zweiten, und 11:6 im dritten Satz die Führung. Der junge Fuldaer blieb aber selbstbewusst und stellte nach einem intensiven vierten Satz (11:9) auf 2:2. Im Entscheidungssatz unterliefen dem Mühlhäuser Routinier zu viele Fehler und Meng konnte sich mit 11:6 durchsetzen und das 2:0 nach Spielen für Fulda holen.

Daniel Habesohn erwischte einen guten Start für den Post SV im dritten Duell. Der erste Satz ging in Eiltempo mit 11:6 an den Mühlhäuser. Satz Nummer zwei war zwar äußerst sehenswert, aber Habesohns Gegner Quadri Aruna wurde stärker und stärker. Der Österreicher konnte nicht an seine Leistung vom ersten Satz anknüpfen und so ging sowohl Satz zwei (7:11), als auch Satz drei (5:11) folgerichtig an den Hausherren. Auch im vierten Durchgang musste Habesohn seinen Kontrahenten ziehen lassen und verlor am Ende mit 1:3. Die Niederlage besiegelte den 0:3 - Whitewash aus Sicht des Post SV Mühlhausen.