Tischtennis | Bundesliga Nach 0:2-Rückstand: Mühlhausen dreht Spiel gegen Bergneustadt

18. Spieltag

Was für ein Tischtennis-Abend in Mühlhausen. Der Post SV hat sich am Freitag dank einer Leistungssteigerung in einem engen Duell gegen TTC Schwalbe Bergneustadt durchgesetzt. Dabei lagen die Thüringer bereits mit 0:2 zurück.