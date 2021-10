Tischtennis | Bundesliga Vierter Sieg in Folge! Mühlhausen bezwingt Fulda

8. Spieltag

Post SV Mühlhausen hat seinen vierten Bundesligasieg in Folge eingefahren. In einem spannenden Duell setzten sich die Thüringer am Sonntag mit 3:2 gegen das Team vom TTC Fulda-Maberzell durch.