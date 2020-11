Tischtennis | Bundesliga Champions League bleibt in Reichweite – Post SV Mühlhausen schlägt auch Bad Königshofen

8. Spieltag

Der Post SV Mühlhausen ist wieder da. Nach einem Stotterstart in die Saison haben die Postler in einer äußerst engen Partie den TSV Bad Königshofen mit 3:1 bezwungen und den vierten Saisonsieg erspielt. Damit rückten die Thüringer auf den vierten Tabellenplatz vor, der am Saisonende eine erneute Champions-League-Teilnahme bedeuten würde.