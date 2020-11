Der Post SV Mühlhausen trifft in der diesjährigen Tischtennis-Champions-League auf Titelverteidiger Fakel Orenburg (Russland), Sporting Clube de Portugal (Portugal) und TTC Enerfireex Ostrava (Tschechien). Das ergab die Auslosung am Dienstag in Luxemburg. Mühlhausen hatte zuletzt zweimal das Viertelfinale erreicht. Im Vorjahr scheiterten die Thüringer nur knapp in der Runde der letzten Acht.