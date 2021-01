Spiel 2: Steffen Mengel – Emmanuel Lebesson 2:3

Im zweiten Einzel des Abends war die Favoritenlage etwas anders. Der Franzose Emmanuel Lebesson war rund 100 Weltranglisten-Positionen vor den Postler Steffen Mengel platziert und glänzt in seinem Spiel vor allem durch unorthodoxe Schläge. Besonderes Augenmerk liegt da auf den Aufschläger, die meist falsch gelesen werden. Genau diese "Waffe" machte Mengel in den ersten zwei Sätzen mächtig zu schaffen und geriet schnell in einen 0:2-Satzrückstand. Doch der 1,95 Meter große Post-Publikumsliebling schüttelte sich noch einmal kräftig und gewann den dritten Satz mit 11:8. Das Kämpferherz des 32-Jährigen schien geweckt. Schnell zog der gebürtige Hesse im vierten Satz mit 6:0 davon und ließ den gleichaltrigem Franzosen nicht den Hauch einer Chance (11:4). Im fünften Satz agierten beide Kontrahenten wieder auf Augenhöhe. Es war bis zum 9:9 ein ständiges Hin und Her. Doch am Ende musste Mengel seinem Gegner beim 9:11 gratulieren. Somit verpasste Mühlhausen ein Break und musste den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Steffen Mengel (li.) (Archivbild) Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Spiel 3: Ovidiu Ionescu – Tiago Apolonia 3:1

Nur kurze Zeit später ging es für den offensivfreudigen Ovidiu Ionescu gegen "Schönspieler" Tiago Apolonia an den Tisch. Der Portugiese glänzt vor allem weit hinter dem Tisch mit sehr sicherem und vor allem spektakulärem Spiel. Vor allem an seiner Ballonabwehr hat sich schon so mancher Gegenspieler die Zähne ausgebissen. Ionescu wollte vor allem im ersten Satz noch zu oft mit dem Kopf durch die Wand und spielte zu ungeduldig. Das nutzte der Portugiese clever aus. Erst im zweiten Durchgang kam der Rumäne so langsam ins Rollen und glich mit 11:6 zum 1:1-Satzausgleich aus. Und danach gab es kein Halten mehr für den 31-Jährigen. Fast jeder Topspin schlug auf Seiten des Portugiesen ein, der neidlos dessen Präzision und Schlaghärte anerkennen musste. Am Ende reckte Ionescu die Siegerfaust gen Hallendecke und konnte den Post SV wieder in Führung bringen.

Spiel 4: Daniel Habesohn – Emmanuel Lebesson 3:0

Beide Akteure gingen mit dem Selbstvertrauen eines Sieges an die Platte und lieferten sich bereits im ersten Satz einen engen Schlagabtausch, der knapp mit 11:9 an Postler Habesohn ging. Der Schützling von Post-Trainer Erik Schreyer agierte auch im zweiten Durchgang ein Quäntchen entschlossener und baute die Satzführung auf 2:0 aus (12:10). Es lief in diesem Einzel einfach alles für den Postler, der im dritten Satz sogar drei Satzbälle abwehren konnte. Nach gut 25 Spielminuten verwandelte Habesohn seinen ersten Matchball und konnte mit seinem Team über den zweiten Sieg innerhalb von drei Tagen jubeln. Daniel Habesohn jubelt (Archivbild) Bildrechte: imago images / Revierfoto