Mühlhausens Top-Spieler Ovidiu Ionescu in Aktion. (Archiv) Bildrechte: imago images/Eibner

Im ersten Einzel standen sich Benedikt "Benne" Duda und Steffen Mengel gegenüber. Ein emotionaler Moment für Mengel, der in der dritten Saison für die Thüringer aufschlägt, davor aber für Bergneustadt aktiv war. Es entwickelte sich ein ganz enges Match mit vielen spektakulären Ballwechseln. Zweimal konnte Mengel einen Rückstand egalisieren, letztendlich musste er sich Duda mit 2:3 geschlagen geben. Der gebürtige Gummersbacher verwandelte beim Stande von 10:8 gleich seinen ersten Matchball.

Das zweite Spiel bestritten Stefan Fegerl, der von TTF Liebherr Ochsenhausen zu Bergneustadt gewechselt war, und Mühlhausens Daniel Habesohn. Der 34-jährige Österreicher, seit 2016 bei den Postlern, ließ nichts anbrennen und gewann 3:1. Die ersten beiden Durchgänge waren knapp und gingen jeweils mit 13:11 zuerst an Habesohn, dann an Fegerl. Danach zog Mühlhausens "Ösi" an und brachte den Sieg aufs Gästekonto.