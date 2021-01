Im zweiten Einzel der Partie ging es für Mühlhausens nominelle Nummer 1 Daniel Habesohn gegen den Franosen Simon Gauzy an den Tisch. Für den Österreicher ein ganz dickes Brett zu bohren, denn sein Gegenspieler belegt den 19. Platz in der Weltrangliste und hat so ziemlich jeden Zauberschlag in seinem Schlag-Repertorie. Habesohn erwischte einen teils sehr gebrauchten Tag und setzte viele leichte Bälle neben den Tisch. Sang- und klanglos gingen die ersten zwei Sätzen mit 6:11 und 1:11 verloren. Lediglich im dritten Satz konnte der 34-Jährige auftrumpfen. Doch das sollte alles nicht helfen, am Ende stand eine klare 1:3-Niederlage zu Buche. Nach bereits 50 Spielminuten lag Mühlhausen bereits mit 0:2 zurück.

Mühlhausens nominelle Nummer 1 erwischte gegen Ochenhausen einen gebrauchten Tag. Bildrechte: imago images / Horstmüller