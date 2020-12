Ionescu lässt Chancen ungenutzt und verpasst Überraschung

In der Bremer Sportstädte kam es für die Thüringer gleich im ersten Einzel knüppeldick, denn der Rumäne Ovidiu Ionescu traf auf den Schweden Mattias Falck. Der junge Noppenspezialist belegt derzeit den neunten Platz in der Weltrangliste und konnte in jüngster Vergangenheit schon so manchen hochpositionierten Chinesen überraschen. Die klare Favoritenrolle hatte also Falck inne.

Doch es ging anders als erwartet los. Der 31-jährige Postler stellte den Schweden vor allem im ersten Satz mit seiner immensen Schlaghärte vor einige Schwierigkeiten und gewann mit 11:8. Falck ließ sich davon aber nicht zu arg beeindrucken und stellte sein Spiel etwas um und spielte den Rumänen darauf unregelmäßiger an. Damit kam Ionescu nicht zurecht und gab Satz zwei mit 3:11 ab. Als dieser dann im dritten Satz auch noch sechs Satzbälle ungenutzt ließ, kippte die Partie völlig zu Gunsten der Gastgeber (17:19). 11:13 nach erneut drei ungenutzten Satzbällen im vierten Satz und damit 1:3-Niederlage für den Postler. Ovidiu Ionescu ließ gegen Spitzenspieler Mattias Falck zu viele Chancen ungenutzt. Eine Überraschung wäre durchaus drin gewesen. Bildrechte: imago images/Eibner

Habesohn dreht 0:2-Satzrückstand

Im zweiten Einzel traf Mühlhausens Spitzen- und österreichischer Nationalspieler auf den gut 100 Weltranglistenpositionen hinter ihm gesetzten Rumänen Hunor Szöcs. Ein Duell mit umgekehrten Vorzeichen im Gegensatz zum ersten Spiel, denn Habesohn zählt mit seiner 8:3-Bilanz zu den besten Spielern der 1. Bundesliga. Doch der Österreicher startete schlecht und teils unkonzentriert in das Duell mit dem Bremer. In den Sätzen eins und zwei zog der Österreicher mit 7:11 und 6:11 den Kürzeren.

Doch der Weltranglisten-36. zeigte Kämpferherz und spielte sich in einen kleinen Rausch. Die Sätze drei und vier gingen mit 11:8 und 11:3 an den Mühlhäuser. Und der Positivlauf hielt auch im entscheidenden fünften Satz an. Der Rechtshänder ließ seinem Gegenüber nur noch den passiven Spielpart und gewann mit 11:7. Für Mühlhausen der umjubelte 1:1-Ausgleich. Starke Rückhand und vor allem starker Kopf. Mühlhausens Daniel Habesohn ließ sich auch von einem 0:2-Satzrückstand nicht verunsichern und gleich für Mühlhausen zum 1:1 aus. Bildrechte: imago images / Horstmüller

Mengel mit Routine und Spielwitz gegen kasachische Zaubermaus

In der Bremer Klaus-Dieter-Fischer Halle kam es im dritten Duell zum Duell zwischen Steffen Mengel und Kasachen Kirill Gerassimenko. Der ehemalige deutsche Nationalspieler Mengel hatte ein ganz dickes Brett zu bohren, denn der junge Kasache ist für sein spektakuläres Spiel hinter dem Tisch bekannt und kann noch dazu oft eine geringe Fehlerquote vorweisen. Mengel sollte also nicht viele "einfache" Punkte erwarten.

Es entwicklte sich eine Partie auf Augenhöhe. Mengel konnte vor allem dank seiner großen Reichweite den ganzen Tisch gut abdecken und ließ den Kasachen in so manchen Ballwechsel alt aussehen. Doch wie schon angekündigt hatte Gerassimenko so manchen Zauberschlag im Repertoire und erzwang den fünften und entscheidenden Durchgang. Doch hier machte der acht Jahre ältere Mengel eine starke Figur und agierte vor allem im Angriff sehr variabel und überraschend. 11:7 für Mengel und 2:1-Führung. Matchpoint für den Post SV. Eingespieltes Team. "Riese" Steffen Mengel und Post-Coach Erik Schreyer erlebten ein nervenaufreibendes Spiel gegen Kirill Gerassimenko. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Habesohn verzweifelt an Noppen - finaler Akt im Drama

Direkt danach kam es zum Duell der Spitzenspieler. Und hier hatte der noppenspielende Falck den deutlich besseren Start und sicherte sich die Sätze eins und zwei mit 11:8 und 12:10. Doch 0:2-Satzrückstand und Daniel Habesohn - da war doch was im zweiten Einzel das Tages. Und tatsächlich! Der Österreicher zeigte im dritten Satz eine deutliche Steigerung und kam mit dem aggressiven Noppenspiel seines Gegenübers besser zu Recht. So ging Satz drei mit 11:7 an den Postler. Jedoch sollte das nur ein kurzer Hoffnungsschimmer sein. Habesohn zog im vierten Satz mit 6:11 deutlich den Kürzeren. 2:2-Ausgleich und damit kam es zum entscheidenden Doppel.

Post-Trainer Erik Schreyer konnte nach dem Tischtennis-Drama in Bremen noch einmal richtig tief durchpusten. Bildrechte: Christian Habel Nach gut 160 Minuten Spielzeit in der Bremer Sporthalle kam es zum finalen Akt des Dramas Werder Bremen gegen den Post SV Mühlhausen. Es trafen die Doppel Marcel Aguirre/Hunor Szöcs und Ovidiu Ionescu/Lubomir Jancarik aufeinander. Und die Mühlhäuser hatten in den ersten beiden Sätzen vor allem mit dem guten Platzierungsspiel ihrer Gegenüber zu tun. Dennoch kämpfte sich die rumänisch/tschechische wieder heran und nahm auch den unangenehm agierenden Linkshänder Aguirre besser aus dem Spiel. Letztendlich der Schlüssel zum Erfolg, denn auch im dritten Fünfsätzer der Partie hatten die Gäste aus Thüringen das bessere Nervenkostüm und konnten nach dem dem finalen 11:8 die Arme zum Jubeln hochreißen.