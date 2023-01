Katharina Hennig hat bei der Tour de Ski im schweizerischen Val Müstair ein Achtungszeichen gesetzt. Die Oberwiesenthalerin kämpfte sich in der Verfolgung am Neujahrstag nach einer starken Aufholjagd vom 26. bis auf den sechsten Platz vor.

Hennig macht über 20 Sekunden gut

Nachdem Hennig angeschlagen in den Wettbewerb gegangen und im Freistil-Sprint am Samstag bereits im Viertelfinale ausgeschieden war, konnte sie am Sonntag voll überzeugen. Mit einem Rückstand von 1:03 Minuten war Hennig an den Start gegangen, nach zehn Kilometern lag sie nur noch 41,9 Sekunden hinter der Siegerin Tiril Udnes Weng aus Norwegen, die nach zwei von sieben Etappen die Führung der Tour de Ski übernahm.

Von Beginn an drückte Hennig im Rennen ordentlich aufs Tempo, nach 1,2 Kilometern war ihr Rückstand auf die Vortagessiegerin Nadine Fähndrich bereits auf 55,5 Sekunden geschmolzen. Während die Schweizerin anschließend von einer Gruppe um die Schwedin Frida Karlsson eingeholt wurde, machte Hennig weiter Boden gut: Nach 3,7 Kilometern war sie bereits Zwölfte und lag nur noch 37,6 Sekunden zurück. Die 26-Jährige überholte unter anderem ihre Teamkolleginnen Laura Gimmler und Sofie Krehl, die am Samstag in den Top Ten gelandet waren.

Weng setzt sich im Zielsprint durch

In der letzten Runde ließ Hennig schließlich auch Fähndrich hinter sich. Das führende Quartett zog derweil das Tempo noch einmal an, der Vorsprung auf die Sächsin vergrößerte sich wieder etwas. Auf der Zielgerade spielte die Norwegerin Weng ihre Sprintstärke aus und setzte sich gegen die Finnin Kerttu Niskanen (2.) und Karlsson (3.) durch. Katharina Hennig verteidigte als beste Deutsche den sechsten Platz gegen die US-Amerikanerin Rosie Brennan.

Die dritte Etappe der Tour de Ski geht am Dienstag in Oberstdorf über die Bühne. Im Allgäu steht ein Einzelrennen über 10 Kilometer ebenfalls in der klassischen Technik auf dem Programm.