1. Einzel: Bastian Steger - Ovidiu Ionescu 3:1

Ungewohntes Gefühl für den Postler Ovidiu Ionescu, der nach fünf Einzelsiegen in Folge mal wieder als Verlierer die Box verlassen musste. Bastian Steger erwies sich als zu konstant. Bildrechte: imago images/Revierfoto Drei Siege in Folge. Vor zwei Tagen, am 05. Februar 2021, erneut eine Nervenschlacht gegen den SV Werder Bremen gewonnen. Der Post SV Mühlhausen trat mit einer breiten Brust beim TSV Bad Königshofen an. Vor allem der Rumäne Ovidiu Ionescu macht in der Rückrunde eine klasse Figur und steht mit einer Bilanz von 5:0-Siegen bestens da. Doch im ersten Duell der Partie ging er dennoch als krasser Außenseiter in das Spiel. Mit Bastian Steger wartete ein Ex-Nationalspieler und Spitzenspieler von Königshofen auf Ionescu. In der gesamten Saison kommt Steger auf eine Einzelbilanz von 20:10 Siegen.



Doch der Mühlhäuser knüpfte im ersten Durchgang an seine starke Form an und brachte Steger mit einigen Schlägen zur Verzweiflung. Ein Schlagabtausch mit hoher Intensität, den Ionescu knapp in der Satzverlängerung mit 13:15 verlor. Der ehemalige deutsche Nationalspieler übernahm danach immer mehr die Spielkontrolle und punktete vor allem mit seiner starken Rückhand. Ein Schlagterritorium, auf dem der Mühlhäuser noch Nachholbedarf hat. 6:11 und somit 0:2-Satzrückstand. Doch das Kämpferherz von Ionescu gab sich nicht so leicht geschlagen. Mit 11:5 ging der vierte Durchgang an den Postler. Am Ende dennoch zu wenig. Steger zog seinen Stiefel durch. 1:3-Niederlage für Ionescu und damit 0:1-Rückstand für den Post SV.

2. Einzel: Filip Zeljko - Daniel Habesohn 2:3

Nach dieser dann doch "eingeplanten" Niederlage wurde es für die Gäste aus Thüringen schon ernst. Genau genommen war Spitzenspieler Daniel Habesohn unter Siegzwang. Der Österreicher traf auf den Kroaten Filip Zeljko, der gut 320 Weltranglisten-Plätze hinter Habesohn platziert ist.



Doch ganz so locker leicht lief es dann nicht für die Mühlhäuser Nummer 1. Im Ersten Satz konnte Habesohn noch deutlich mit 11:5 gewinnen, musste dann jedoch sofort zwei Rückschläge hinnehmen und verlor die Durchgänge zwei und drei mit 9:11 und 6:11. So richtig einen roten Spielfaden fand Habesohn nicht, jedoch brachte eine Auszeit von Coach Erik Schreyer die erhoffte Wende und gleichzeitig den fünften entscheidenden Satz. In diesem hatte der Österreicher die deutlich besseren Nerven und brachte einige schöne Vorhände ins Ziel. 11:9 und somit 3:2-Sieg für Habesohn, der für Mühlhausen auf 1:1 ausglich. Zittriger Auftritt von Daniel Habesohn gegen Filip Zeljko. Mit Kampf und einem gutem Kopf in den entscheidenden Situationen konnte die Post Nummer 1 dann aber doch das Duell für sich entscheiden. Bildrechte: imago images / Horstmüller

3. Einzel: Kilian Ort - Steffen Mengel 3:1

Steffen Mengel erwischte nicht seinen besten Tag gegen Königshofen und musste eine ärgerliche 1:3-Niederlage hinnehmen. Bildrechte: imago images/Beautiful Sports Nach einer kurzen Pause kam es wohl zum ausgeglichensten Duell der Partie. Steffen Mengel trat gegen den Königshofer Kilian Ort an. Lediglich im ersten Satz konnte Mengel seine unangenehme Spielweise an den Tag bringen und ging mit 1:0 in Führung (11:9). Doch danach fand das Königshofer Eigengewächs Ort immer besser in die Partie und ließ den Postler nicht mehr in seinen Spielrythmus kommen. Die Sätze zwei bis vier gingen an den Hausherren (8:11, 5:11 und 9:11). Das hatte sich Trainer Schreyer sicherlich anders vorgestellt. So ging es mit einem 1:2-Rückstand in das Spitzenduell der Partie.

4. Einzel: Bastian Steger - Daniel Habesohn

Erneut lag der Druck auf Daniel Habesohn, der mit einem Gesamt-Rückstand in sein Einzel ging. Noch dazu ging es gegen Bastian Steger, der in seinem ersten Einzel gegen Ovidiu Ionescu seine starke Form unterstrich. Doch der Österreicher erwischte den deutlich besseren Start und setzte Steger sofort unter Druck. Ein Mittel, welches im ersten Satz sehr gut wirkte. Mit 11:7 ging der Österreicher nach Sätzen in Führung.



Auch danach blieb der 34-Jährige am Drücker, konnte jedoch im zweiten Satz zwei Satzbälle nicht nutzen und verlor mit 12:14. Der Moment, dass das Spiel etwas kippen ließ, denn der Ex-Nationalspieler gewann auch den dritten Satz. Doch Habesohn machte es wie in seinem ersten Spiel und erzwang nach gewonnen vierten Satz (11:8) den Entscheidungsdurchgang. In diesem hatte jedoch Steger die besseren Nerven und ließß seine Teamkollegen nach dem 11:9 jubeln. Damit endete die Siegesserie für den Post SV Mühlhausen, die aber dennoch auf dem fünften Tabellenplatz verweilen und nur zwei Punkte Rückstand zu einem Playoff-Platz haben. Königshofer Spitzenspieler Bastian Steger war der Mann des Spiels und ließ die beiden Mühlhäuser Ovidiu Ionescu und Daniel Habesohn teilweise mit seiner starken Rückhand verzweifeln. Bildrechte: imago images/Eibner