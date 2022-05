Leichtathletik "Rückschritt" für Kugelstoßer Storl - Maisch stößt Bestweite

Der frühere Kugelstoß-Weltmeister David Storl ist auch im zweiten Wettkampf nach seinem Comeback nicht über den dritten Platz hinausgekommen. Bei den Thumer Werfertagen am Samstag (28.05.2022) blieb der Leipziger in 19,91 Metern sogar unter der 20-Meter-Marke.

Mit Blick auf die anstehenden Wettkämpfe mit Deutscher Meisterschaft, Weltmeisterschaft im Juli in Eugene (USA) und der Europameisterschaft in München, ergänzte 31-Jährige: "Aber den Kopf in den Sand zu stecken bringt auch nichts. Ich muss sehen, dass ich das in den nächsten Wettkämpfen in den Griff bekomme, dass ich die Technik in den Griff bekomme."