Mehr als 20 Jahre nach der gescheiterten Olympia-Bewerbung träumt man in Leipzig noch einmal von dem größten Sportereignis der Welt. Gemeinsam mit Berlin und den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen will man sich für das Event im Zeichen der fünf Ringe bewerben. Am Dienstag (27. Mai) wurde das Grundkonzept in der Hauptstadt vorgestellt.