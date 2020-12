Eine Momentaufnahme, denn der Thüringer schaut voraus und will bis zu den Winterspielen in Peking 2022 weitermachen. Danach hat der gebürtige Suhler klare Zukunftspläne. Wie er in einem Interview der "Welt" verriet, möchte er nach der Sportlerkarriere die Seiten Wechseln und sein Wissen als Trainer an die Aktiven weitergeben. 0815 soll es aber nicht sein, er will innovative Wege gehen. "Ich werde jedenfalls kein Trainer alter Schule, sondern ein moderner sein", betonte er.