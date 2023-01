Der WM-Kader der Frauen ist auch noch nicht final, allerdings ist die Situation eine andere. Mit Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt, Sophia Schneider, Anna Weidel, Franziska Preuß und Janina Hettich-Walz haben bereits sechs Frauen die Norm erreicht. Hanna Kebinger lief zuletzt in Antholz im Rampenlicht und hatte beste Chancen auf die WM, denn Preuß erklärte am Montag (23.01.2023) ihren Verzicht. "In meiner aktuellen gesundheitlichen Verfassung bin ich einfach nicht in der Lage, die Leistungen zu bringen, die notwendig wären, um unserem Team bei der WM in Oberhof zu helfen", wird Preuß in einer Pressemitteilung des DSV zitiert. Die Bayerin hatte zuletzt immer wieder im körperlichen und mentalen Problemen zu kämpfen.

Franziska Preuß steigt aus. Bildrechte: IMAGO / Oryk HAIST