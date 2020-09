Noch ist unklar, wie die Coronavirus-Pandemie den Biathlon-Weltcup mit geplanten elf Stationen in zehn Ländern beeinflussen wird. In der Vorbereitung treten die Skijäger ab Freitag (4. September) zunächst ganz sicher bei den deutschen Meisterschaften in Altenberg an. Es sind - wenn auch nur im Sommer-Modus auf Skirollern - die ersten Wettkämpfe seit dem vorzeitigen Corona-Abbruch der vergangenen Saison im März.

Herrmann: "Es gab keine großen Einbußen"

Bei der WM im Februar gewann Herrmann zwei Mal die Silbermedaille. (Archiv) Bildrechte: imago images/CEPix "Ich bin gespannt, wie die Form ist und wie das Training angeschlagen hat», sagte Denise Herrmann vor ihrem Heimspiel im Osterzgebirge. Die Sächsin sei seit dem Trainingsstart im Mai nicht sonderlich von der Pandemie eingeschränkt worden. "Wir konnten bis jetzt alles relativ normal durchführen", sagte die 31-Jährige, die bei der WM im Februar zweimal Silber in Antholz gewonnen hatte, und ergänzte: "Es waren zwar Hygienemaßnahmen notwendig, aber es gab keine großen Einbußen."

Lesser und Co. müssen passen

Erik Lesser muss wie viele seiner Kollegen in Altenberg passen. (Archiv) Bildrechte: imago images/Sven Simon Bis Sonntag stehen beim Comeback am Schießstand mit bis zu 1.000 Zuschauern pro Tag Einzel, Sprint und Verfolgung bei Männern und Frauen auf dem Programm. Während Herrmann und Simon Schempp ihre Titel erfolgreich verteidigen wollen, fehlen gleich mehrere ihrer Teamkollegen aus dem Nationalkader. Bei den Männern müssen Erik Lesser (Erkältung), Johannes Kühn (Schulterprobleme) und Philipp Nawrath (Leisten-Operation) passen, bei den Frauen sind Vanessa Hinz (Bänderriss) und Karolin Horchler (Rippenbruch) nicht dabei.

Schempp will zurück in die Loipe finden

In den vergangenen Monaten wurden bereits die Grundlagen für den Winter gelegt. "Die Hygienekonzepte haben uns im Training nie beeinflusst", sagte Schempp, der 2019 alle drei DM-Einzeltitel gewann, dann im Weltcup aber außer Form frühzeitig aussteigen musste. "Ich gehe so an die Sache heran, als ob alles normal stattfindet und bereite mich bestmöglich auf die Saison vor. Dann sehen wir, was auf uns zukommt", sagte der 31 Jahre Ex-Weltmeister aus Schwaben.

Zuschauer-Frage offen