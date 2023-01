Mutterfreuden bei Ex-Biathletin Franziska Hildebrand

Noch im Mai des vergangenen Jahres hatte die Köthenerin erklärt, nach starken Weltcupergebnissen noch eine Saison dranzuhängen. "Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich dem Biathlonsport noch erhalten bleibe. Der Reiz der Heim-WM ist einfach zu groß", schrieb Hildebrand. Doch dann kam alles anders. Im September machte Hildebrand ihre Schwangerschaft öffentlich und beendete daraufhin direkt ihre Karriere. Eigentlich wollte sie im Februar in Oberhof an den Start gehen und hatte dafür auch an der Saisonvorbereitung teilgenommen. "Ich hatte einen Traum, ich hatte eine Zielstellung und hatte einen Plan auf dem Weg nach Oberhof und dann kam das Leben dazwischen", so Hildebrand damals.

Gold mit der Staffel 2017 in Hochfilzen: Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt, Franziska Hildebrand und Laura Dahlmeier (v.l.) jubeln. Bildrechte: imago/Camera 4