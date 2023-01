Mit Reserven aus den Schneedepots wurden die Kurse präpariert, frischen Naturschnee gab es zuletzt nicht. "Ich hoffe wirklich sehr und schaue jeden Tag nach, dass jetzt eine Kälteperiode kommt und der Winter mal richtig beginnt", sagte Herrmann-Wick. Doch nach einer längeren Phase mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und Schneefall sieht es auch in dieser Woche nicht aus.

Der fehlende Schnee macht den Athleten seit Wochen zu schaffen, um dennoch optimal trainieren zu können, war Deutschlands deutsche Biathletin, Herrmann-Wick, in der Weihnachtspause zum Training nach Davos und Antholz ausgewichen. Die 34-Jährige Sächsin, deren Wahlheimat Bayern ist, will beim Jahreshöhepunkt, der Weltmeisterschaft in Oberhof (8. bis 19. Februar) topfit sein. "Es war jeden Kilometer auf Schnee und jeden Zentimeter Pasta wert!", schrieb sie auf Instagram.