Herrmann-Wick - voller Fokus auf die Heim-WM

Sie wolle jetzt "in Form kommen" und "gut aus der Trainingsphase wieder in den Wettkampf finden", sagte sie. Nach ihrem Überraschungssieg bei Olympia geht Herrmann-Wick als große deutsche Hoffnungsträgerin beim Saison-Höhepunkt im Thüringer Wald an den Start. Bis zur WM stehen noch die drei Weltcups auf der Pokljuka, in Ruhpolding und Antholz auf dem Programm.

Während sich Herrmann-Wick sportlich in Topform bringen will, laufen in Oberhof die letzten Vorbereitungen. Die Wintersport-Welt wird drei Wochen lang auf das beschauliche Oberhof schauen. Die Kleinstadt hofft, dass die WM nachwirkt. Zumal neben den Biathleten auch die Rodler (23. bis 29. Januar) ihre Weltmeister in Oberhof suchen - und zwar auf modernen und nachhaltigen Sportanlagen, die extra für die Titelkämpfe umgebaut worden.

Oberhof hofft auf nachhaltigen Effekt

Die Weltmeisterstadt setzte in der Vorbereitung auf Umbauten statt Neubauten und auf eine dauerhafte Nutzung für Nachwuchs-, Leistungs- und Breitensportler über den Winter hinaus. Die Weltmeisterschaften sollen auch helfen, Oberhof wieder sportlichen, touristischen und wirtschaftlichen Aufwind zu verschaffen.