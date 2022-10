Das Bundesinnenministerium hat beschlossen, dem Standort Biathlon in Altenberg den Status als Bundesstützpunkt zu entziehen. Das wurde den Sportverbänden am Freitag (30.09.) mitgeteilt und dem MDR vom Sächsischen Innenministerium bestätigt. Demnach werden folgende Standorte in Sachsen ab 1. Januar 2023 als Bundesstützpunkte der Wintersportarten anerkannt: Eisschnelllauf in Chemnitz, Shorttrack in Dresden, Bob, Rodeln, Skeleton als Doppelstützpunkt in Altenberg gemeinsam mit Oberwiesenthal und Ski Nordisch in Klingenthal/Oberwiesenthal.