Die deutschen Biathleten laufen beim Heimwelt-Cup in Oberhof ihren Ansprüchen weit hinterher. Die Hälfte der Wettkämpfe sind absolviert und nicht ein einziger Podestplatz steht bisher zu Buche. Das gab es in der thüringischen Wintersportmetropole seit 2015 nicht mehr. Bei den Solisten schaffte nur Arnd Peiffer in der Verfolgung als Zehnter ein Top-Ten-Ergebnis, zu wenig für die hohen Ansprüche der DSV-Athleten. Da tröstet auch der vierte Platz in der Single-Mixed-Staffel mit Janina Hettich und Erik Lesser nicht hinweg. Ab Mittwoch (13. Januar) haben Peiffer & Co. beim zweiten Teil am Rennsteig die Chance auf Wiedergutmachung.

Bestätigung dafür gab es auch von DSV-Funktionär und Biathlon-Sportdirektor Bernd Eisenbichler, der Nachholbedarf bei der Nachwuchsförderung einräumte. "Es ist definitiv so, dass wir etwas lange brauchen, um die Junioren dann bei den Senioren in die Weltspitze zu entwickeln. Das machen andere Nationen schneller", sagte er. Das Problem "kenne" man beim Deutschen Skiverband, deshalb seien bereits vor gut einem Jahr Veränderungen angeschoben worden. Mit Zibi Szlufcik wurde ein neuer Nachwuchschef geholt, in Engelbert Sklorz ist der Schießtrainer des A-Teams auch bei jedem Nachwuchslehrgang dabei. Dazu wurde der Perspektivkader verjüngt, im zweitklassigen IBU Cup sollen künftig vermehrt 20- bis 24-Jährige eingesetzt werden, um sie frühzeitig an die "internationale Konkurrenzfähigkeit" heranzuführen. Die Auswahl sei dabei "mit Sicherheit" nicht so groß wie in Norwegen. "Deshalb müssen wir die Athleten, die wir haben, richtig gut, sauber und systematisch entwickeln, um nicht Talente auf dem Weg zu verlieren", so Eisenbichler.