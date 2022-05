Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann wird ihre Karriere bis zur Heim-WM 2023 in Oberhof fortsetzen. "Das Trainingsjahr beginnt traditionell am 1. Mai, somit liegen die ersten Trainingstage bereits hinter mir", schrieb die 33-Jährige bei Instagram: "Wintersportler werden ja bekanntlich im Sommer gemacht. Der erste Muskelkater ist schon deutlich spürbar. Dennoch: Die Freude für die tägliche Schinderei ist groß, und ich brenne für die Heim-WM in Oberhof mit Euch Fans!"

Zuletzt hatte Herrmann die Fortsetzung ihrer erfolgreichen Laufbahn offen gelassen, auch die personellen Veränderungen in der sportlichen Leitung ließen sie zögern. "Um Höchstleistungen bringen zu können, muss einiges stimmen", hatte die Oberwiesenthalerin der Sächsischen Zeitung gesagt: "Und wenn man wie ich schon einige Jahre dabei ist, weiß man, was da alles konkret stimmen muss. Wenn das gegeben ist, schließe ich nicht aus, dass ich noch ein bisschen was dranhänge an meine Karriere."