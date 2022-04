Geht sie oder bleibt sie noch? Denise Herrmann hat mit 33 Jahren eigentlich alles erreicht. Dennoch überlegt die Oberwiesenthalerin, vielleicht doch noch ein Jahr dranzuhängen und die Weltmeisterschaften in Oberhof 2023 mitzunehmen. Allerdings will Herrmann nur unter bestimmten Umständen weitermachen.

"Ich bin Olympiasiegerin und Weltmeisterin, habe Medaillen in zwei Sportarten gewonnen - im Grunde habe ich alles erreicht", sagte Herrmann. Der Sport sei jedoch ihre Leidenschaft und sie möchte auch "die Jüngeren ein bisschen heranführen und sie mit meiner Erfahrung unterstützen". Als Skilangläuferin hatte sie bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 Bronze mit der Staffel gewonnen, in diesem Jahr in Peking Gold im Einzel und Bronze mit der Staffel im Biathlon.