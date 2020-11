"Schön für die Fans so ein Wimpernschlagfinale, aber ich hätte die 0,8 Sekunden lieber auf meiner Seite gehabt", sagt Denise Hermann im "SpiO-Talk" am Montag (30.11.2020). Die Oberwiesenthalerin hätte zum Saisonauftakt des Biathlon-Weltcups fast sofort gewonnen. Aber die Italienerin Dorothea Wierer war in Kontiolahti genau diese 0,8 Sekunden besser.

Das Schießen sei ihr da "richtig gut gelungen", erzählt die frühere Langläuferin. Einen Tag später, beim Sprint haperte es da dann gewaltig: Nach drei Fehlern landete Herrmann nur auf Rang 38. Und dennoch: "Grundsätzlich stimmt die Form." Nun gelte es das Mentale beim Schießen zu verbessern. Nicht mit zuviel Druck an die Sache herangehen, Schuss für Schuss nehmen. Um all dies zu verbessern, hat sich die 31-Jährige einen neuen Schießtrainer an die Seite genommen, Engelbert Sklorz: "Er ist vom Typ her sehr ruhig und fokussiert. Selbst, wenn ich alles treffe, schaut er ganz genau hin. Das finde ich richtig gut. Vom Know-how her haben wir da sicherlich viel dazu gewonnen." Zumal er auch in Ruhpolding vor Ort ist.