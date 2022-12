Biathletin Denise Herrmann-Wick hat ihren zehnten Weltcupsieg knapp verpasst, mit Platz drei im Sprint von Le Grand-Bornand aber das nächste Top-Ergebnis abgeliefert. Die 33-Jährige musste sich am Freitag in den französischen Hochsavoyen etwas überraschend nur den beiden Schwedinnen Anna Magnusson und Linn Persson geschlagen geben. In der Weltcup-Gesamtwertung schob sich die Sächsin auf den zweiten Platz vor.