Neben den deutschen Spitzenläufern werden auch zahlreiche Athleten aus der zweiten und dritten Reihe am Start sein. Für Felix Bitterling, Sportdirektor Biathlon, sind die Titelkämpfe nicht nur eine " vorwinterliche Formüberprüfung, sondern auch immer ein Höhepunkt für fast alle aktiven DSV-Biathleten". Durch die Teilnahme von Italien, der Schweiz und den USA, erhöhe sich das Wettkampfniveau nochmals, so Bitterling. Welche Athleten die Nationen senden, stand noch nicht fest.

In der WM-Arena wurde seit September 2019 gebaut. In die neue Arena und das Streckennetz sind seitdem insgesamt 30 Millionen Euro geflossen. Beim Weltcup im Winter der letzten Saison konnten die Athleten erstmals die umgebaute Arena testen. Im Sommer war das in den letzten Jahren nicht möglich. Umso glücklicher, ist die Thüringer Trainingsgruppe das an den Strecken am Grenzadler wieder gerollert werden kann.