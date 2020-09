Denise Herrmann be den deutschen Meisterschaften in Altenberg.

Denise Herrmann be den deutschen Meisterschaften in Altenberg. Bildrechte: imago images/Matthias Rietschel

Denise Herrmann hat bei den deutschen Biathlon-Meisterschaften ihren Titel im Sprint erfolgreich verteidigt. Einen Tag nach ihrem dritten Platz im Einzel setzte sich die Ex-Weltmeisterin am Samstag in Altenberg auf Skirollern nach 7,5 Kilometern durch. Die 31-Jährige aus Oberwiesenthal blieb bei ihren beiden Schießeinlagen ohne Fehler und lag im Ziel über eine Minute vor Sophia Schneider und Franziska Preuß. Janina Hettich, die am Vortag den Einzel-Titel über 12,5 Kilometer gewonnen hatte, wurde Vierte. Die Titelkämpfe enden am Sonntag mit den Verfolgungsrennen. Die Meisterschaften sind die ersten Wettkämpfe der Skijäger seit dem vorzeitigen Corona-Abbruch der vergangenen Saison im März. Bis zu 1000 Zuschauer können pro Tag dabei sein.