Mit zwei deutschen Meistertiteln reist Biathlon-Ass Denise Herrmann von den nationalen Meisterschaften nach Hause. Einen Tag nach ihrem Sieg im Sprint war die Weltmeisterin in der Verfolgung über 10 Kilometer nicht zu schlagen.

Die 31-Jährige aus Oberwiesenthal gewann mit einem unglaublichem Vorsprung von 3:39,2 Minuten. Herrmann traf 19 der 20 Scheiben und legte damit diesmal am Schießstand die Grundlage zum Sieg. In der Loipe ist sie traditionell schnell unterwegs. Als Zweite kam Franziska Preuß (Haag) vor Janina Hettich (Schönwald) ins Ziel. Hettich hatte am Freitag zum Auftakt der Titelkämpfe auf Skirollern im Einzel über 12,5 Kilometer gesiegt.