Die deutschen Biathletinnen und Biathleten haben zum Abschluss der Europameisterschaft im bayrischen Arber Medaillen in den Mixed-Staffeln geholt. Die 4 x 7,5-Kilometer-Mixed-Staffel mit dem Sachsen Lucas Fratzscher, dem Thüringer Philipp Horn sowie Janina Hettich (Schönwald) und Sophia Schneider (Oberteisendorf) gewann am Sonntag (30.01.2022) Silber. In der anschließenden Single-Mixed-Staffel kamen Sachse Justus Strelow und Franziska Hildebrand aus Sachsen-Anhalt nach insgesamt 13,5 Kilometern auf Rang drei.

Böige Winde und viele Strafrunden

Bei Sonnenschein aber stürmischen Winden im Bayrischen Wald hagelte es in beiden Staffeln Strafrunden. Die deutsche Mixed-Staffel musste zweimal in die Extrarunde und insgesamt 13 Mal nachladen und kam mit 18,6 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Norweger (2 Strafrunden/11 Nachlader) ins Ziel. Rang drei mit deutlichem Rückstand (+ 4:53,7 Minuten) ging an die Schweiz (5/18).

Mixed-Staffel verpasst Gold knapp

Die erste Strafrunde für die Deutschen kassierte Fratzscher in seinem Stehendschießen. Horn führte die Deutschen mit fünf Nachladern von Platz sieben auf Rang zwei. Hettich übergab trotz Strafrunde sogar als Spitzenreiterin auf Schneider. Die Bayerin kam als Führende auch zum letzten Schießen, durch zwei Nachlader fiel sie aber auf Rang zwei zurück.

Strelow/Hildebrand mit starker Aufholjagd

In der Single-Mixed-Staffel war das deutsche Duo Strelow/Hildebrand nach drei Nachladern von Strelow von Beginn an im Aufhol-Modus. Nach Rang fünf beim ersten Wechsel kämpften sich der 25-jährige Dippoldiswalder Strelow und die 34-jährige Hallenserin Hildebrand noch auf Rang drei vor. Der Sieg ging an die Russen Anton Babikow/Jewgenija Burtasowa (1 Strafrunde/7 Nachlader) vor den Franzosen Emilien Claude und Lou Jeanmonnot (+ 1:01,4 Minuten/4 + 10). Nach drie Strafrunden durch Strelow musste sich die Single-Mixed-Staffel von Rang fünf nach vorn kämpfen. Bildrechte: imago images/CEPix

Acht EM-Medaillen für deutsche Starter