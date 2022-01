"Das ist nicht ausreichend, was wäre eine Fünf plus in der Schule gewesen. Damit bin ich absolut unglücklich", zeigte sich Lesser im Sportschau-Interview gewohnt selbstkritisch über seine Leistung am Schießstand. Nach einem Fehler im Liegen ließ er im Stehen zwei weitere Scheiben stehen. Ihm fehle derzeit das Selbstvertrauen: "Das macht mir etwas zu schaffen, aber ich bleibe dran."



Johannes Kühn wiederum zeigte erneut eine überzeugende Leistung und verpasste als Vierter sein nächstes Podium nur knapp. Der 30-Jährige schoss bei schwierigen Bedingungen mit Wind, Schneefall und Nebel zweimal daneben, schaffte aber dank der viertbesten Laufleistung sein nächstes Topergebnis. Dem Sprintsieger von Hochfilzen fehlten nur 3,5 Sekunden aufs Podest. In der coronabedingt leeren Rennsteigarena überzeugte auch Roman Rees (1 Fehler/+ 20,2 Sekunden) als starker Fünfter.