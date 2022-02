Biathlet Erik Lesser hat den Bau von Wettkampfstätten in der Natur für die an diesem Freitag beginnenden Olympischen Winterspiele von Peking kritisiert. "Es ist wirklich schön hier draußen... Aber zu wissen, wie diese Gegend zuvor ausgesehen hat, macht mich so traurig", schrieb der Ex-Weltmeister am Mittwoch (2. Februar) in einer Instagram-Story: "All das für drei Wochen."