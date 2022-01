Biathlon | Weltcup Biathlet Erik Lesser avanciert zum Volkshelden in Russland

Hauptinhalt

In der Not erkennt man seine Freunde. Dafür sorgte jetzt Biathlet Erik Lesser, der nach einer noblen Geste an seinen Konkurrenten Eduard Latipow von einer Sympathiewelle erfasst wird und in Russland zum Volkshelden aufgestiegen ist.