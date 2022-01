Staffel-Weltmeisterin Franziska Hildebrand schielt knapp drei Wochen vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Peking noch auf die Erfüllung der Olympia-Norm. "Es ist immer noch alles möglich. Ich tue mein Bestes und dann schauen wir, was rauskommt", sagte die 34-Jährige aus Sachsen-Anhalt mit Blick auf das Jagdrennen beim Heim-Weltcup in Ruhpolding am Sonntag.