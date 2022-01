Die Sachsen-Anhalter Biathletin Franziska Hildebrand kann ihre aufsteigende Formkurve nicht mehr mit einem Olympiaticket krönen. "Aus der Traum!", schrieb die 34-Jährige am Donnerstag (20.01.2022) enttäuscht auf Facebook. "Leider habe ich fälschlicherweise angenommen, dass die kommenden rennen in Antholz auch zu einer möglichen Nominierung zählen. Umso größer ist die Enttäuschung nun, dass ich mich trotzt ansteigender Form nicht für Peking qualifizieren konnte."

Weidel statt Hildebrand

Statt Hildebrand sicherte sich Anna Weidel aus Kiefersfelden das fünfte und letzte Olympiaticket. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) nominiert die 25-Jährige am Mittwoch (19.01.2022) – und das offenbar gegen den Willen des Deutschen Skiverbandes. Bernd Eisenbichler, Sportlicher Leiter Biathlon im DSV, erklärte dazu in der ARD-Sportschau: "Wir haben versucht, das Einzel am Freitag noch mit reinzunehmen und den noch für die Olympia-Qualifikation gelten zu lassen. Das wurde uns vom DOSB nicht gewährt", sagte der Bayer am Donnerstag.

DOSB verweist auf feste Regeln

Der Deutsche Olympische Sportbund verwies laut Eisenbichler auf die offiziellen Kriterien, nach denen die Sportler für eine Ausnahmeregelung mindestens eine Olympia-Teilnorm erbracht, also einmal im Weltcup unter die Top 15 gelaufen sein müssen. Hildebrands beste Platzierung war ein 17. Platz im Sprint von Ruhpolding. "Wir haben eine gründliche Analyse gemacht, den Aufwärtstrend von Franziska Hildebrand beschrieben und wollten am Freitag beiden am Freitag noch mal die Chance geben, zu schauen, wen wir mit nach Peking nehmen. Das wurde uns leider nicht gewährt", sagte Eisenbichler.

Hildebrand: Zuletzt dreimal in den Top 20

Hildebrand durfte zu Beginn der Saison nur im zweitklassigen IBU-Cup starten und überzeugte dort mit Top-Leistungen. Smit Beginn des Jahres gelang ihr der Sprung ins den Weltcup, hier lief sie mit starken Schießleistungen in Einzelrennen zuletzt auf die Ränge 20, 17 und 20. In der Staffel blieb sie zuletzt ebenfalls fehlerfrei. Weidel überzeugte zu Beginn des Winters mit einem neunten und einem 16. Platz. Zuletzt kam sie aber nur jenseits der Top 50 ins Ziel. In Oberhof konnte Weidel den Sprint nach einem Sturz nicht beenden, für Ruhpolding wurde sie nicht nominiert.

Eisenbichler: "Finden das sehr bedauerlich"