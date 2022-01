Hildebrand (li.) und Hettich (re.). Bildrechte: imago images/Harald Deubert

Die für das niedersächsische Clausthal-Zellerfeld startende Hildebrand blieb am Arber im Bayrischen Wald in dem 7,5 Kilometer-Rennen ebenso wie die Siegerin Femsteinevik fehlerfrei und konnte zudem mit der sechstbesten Laufzeit überzeugen. Für die vierfache WM-Medaillengewinnerin Hildebrand war es die erste EM-Medaille seit 2011, damals gewann die heute 34-Jährige in Ridnaun Staffel-Bronze. Die Nominierung für Olympia verpasste sie in diesem Jahr knapp.