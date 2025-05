Wenn alle Stricke reißen, würde Erik Lesser seinen Garten in Oberhof für die Übergabe der olympischen Goldmedaillen zur Verfügung stellen. Über elf Jahre nach den Winterspielen von Sotschi können sich Lesser und seine früheren Biathlon-Kollegen Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp über nachträgliches Staffel-Gold freuen.

Das deutsche Quartett rückt nun nachträglich vom Silber- auf den Goldrang, wenn das IOC - wie erwartet - die gewohnte Praxis anwendet. Silber geht dann an Österreich und Bronze an Norwegen. Lesser hatte wie seine Staffelkollegen seine Silbermedaille bereits vor geraumer Zeit an den Deutschen Olympischen Sportbund zurückgeschickt, wo sie verwahrt werden.