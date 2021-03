Die deutsche Biathlon-Staffel der Frauen muss ihr Saisonfinale ohne Denise Herrmann bestreiten. Die 32-jährige Sächsin wird beim anstehenden Weltcup-Auftakt am Donnerstag (4. März) im tschechischen Nove Mesto geschont. "Denise hat ihren Infekt in der letzten Woche gut auskuriert, hat mit intensivem Training aber erst diese Woche wieder begonnen", sagte Disziplintrainer Kristian Mehringer am Mittwoch.

Premieren-Besetzung

In Nove Mesto werden die DSV-Damen somit in einer Premieren-Besetzung auflaufen. Neben Franziska Preuß, Deutschlands derzeit bester Starterin im Weltcup, werden Janina Hettich, Vanessa Hinz und Maren Hammerschmidt in die Loipe gehen. Bei der WM in Slowenien hatten Hinz, Hettich, Herrmann und Preuß Silber hinter Norwegen geholt. Herrmann hatte die WM wegen des Infekts vorzeitig beendet und war beim abschließenden Massenstart nicht mehr gelaufen.

In der Staffel-Weltcupwertung führt Deutschland mit 216 Punkten vor Schweden und Frankreich (beide 196). In den bisher fünf Staffelrennen der Saison standen die deutschen Skijägerinnen nur einmal nicht auf dem Podium. Zuletzt konnte die DSV-Athletinnen die Staffelwertung in der Saison 2017/18 holen.