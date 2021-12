Die ehemalige Biathlon-Staffelweltmeisterin Franziska Hildebrand muss ihren Platz im deutschen Weltcup-Team nach nur zwei Einsätzen wieder räumen. Wie der Deutsche Skiverband am Dienstag mitteilte, wird die 34-Jährige aus Sachsen-Anhalt in dieser Woche im französischen Annecy/Le Grand-Bornand von Anna Weidel verdrängt.

Hildebrand zurück in den IBU-Cup

Die gebürtige Österreicherin Weidel hatte zuletzt in Hochfilzen angeschlagen gefehlt. Hildebrand bekam eine Chance, konnte diese in Österreich mit den Plätzen 37 (Sprint) und 21 (Verfolgung) aber nicht vollends nutzen. Weidel verpasste dagegen beim Saisonstart in Schweden nur knapp die Olympia-Qualifikation und bekommt nun eine neue Chance. "Anna Weidel kommt nach überstandener Erkältung zurück. Franziska Hildebrand, die als Ersatzfrau in Hochfilzen dabei war, geht zurück in den IBU-Cup", erklärte der Sportliche Leiter Biathlon, Bernd Eisenbichler.

Olympia-Chancen schwinden

Hildebrand war in Hochfilzen nach mehr als anderthalb Jahren in den Biathlon-Weltcup zurückgekehrt und kam mit der Empfehlung von zwei Siegen im zweitklassigen IBU Cup. Mit dem Schritt zurück schwindet nun auch die Hoffnung auf eine erneute Olympia-Teilnahme.

Ausverkauftes Stadion in Frankreich

Der Weltcup in Hochfilzen war ohne Zuschauer über die Bühne gegangen, auch beim Weltcup in Oberhof werden Anfang Januar keine Fans dabei sein dürfen. In Frankreich ist das anders. Dem Veranstalter zufolge ist das Biathlon-Stadion in Annecy-Le Grand Bornand ausverkauft. "Es wird sicherlich interessant und für die Athleten ein Highlight, nach so langer Zeit wieder vor vollen Tribünen zu laufen", so Eisenbichler.

Für Vanessa Hinz sind die Zuschauer das Salz in der Suppe und " extrem wichtig". "Ich finde einfach schon toll, wenn die Techniker am Streckenrand stehen und ein bisschen Stimmung aufkommt. Ich bin jemand, der das braucht. Deswegen freue ich mich doppelt auf das Weltcup-Wochenende in Frankreich. Hoffentlich schreien die Franzosen auch ein wenig für uns."

Zeitplan