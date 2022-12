Biathlon | Weltcup Denise Herrmann-Wick Fünfte in der Verfolgung

Hauptinhalt

Denise Herrmann-Wick konnte ihren Erfolg vom Donnerstag in Hochfilzen nicht wiederholen. Im Sprint konnte sie sich noch durchsetzen, am Samstag in der Verfolgung musste sie anderen Athelinnen der Vortritt lassen.