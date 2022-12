Philipp Horn ist wieder da. Der Biathlet vom SV Eintracht Frankenhain darf im Weltcup starten. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Harald Deubert

Philipp Horn und Janina Hettich-Walz kehren beim Biathlon-Weltcup im französischen Le Grand-Bornand erstmals in dieser Saison in die deutsche Mannschaft zurück. Wie der Deutsche Skiverband am Dienstag (13. Dezember) mitteilte, ersetzt der 28-jährige Horn vom SV Eintracht Frankenhain den formschwachen Philipp Nawrath (SK Nesselwang).

Die Schwarzwälderin Hettich-Walz erhält bei den Rennen von Donnerstag bis Sonntag den Platz von Juliane Frühwirt, die beim SV Motor Tambach-Dietharz trainiert. Ansonsten bleibt das Team von Chef-Bundestrainer Mark Kirchner unverändert und wird von Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick und Ex-Weltmeister Benedikt Doll angeführt.

Nawrath und Frühwirt im zweitklassigen IBU-Cup

DSV-Sportdirektor Felix Bitterling begründete den Personalwechsel wie folgt: "Philipp Nawrath ist ein extrem wichtiger Athlet für uns, der alle Voraussetzungen hat, ein Fixpunkt im Team zu sein, aber momentan noch seine Form such." Der 29 Jahre alte Bayer wird nun zunächst genau wie Frühwirt im zweitklassigen IBU-Cup antreten.

Nawrath hatte zuletzt am Sonntag in Hochfilzen nur den 54. Platz in der Verfolgung belegt und dabei in seinem dritten Schießen keine einzige Scheibe getroffen. Die Thüringerin Frühwirt habe "nach guter Entwicklung im Sommer in den letzten Wochen noch nicht ganz zeigen können, was sie wirklich drauf hat", ergänzte Bitterling. Juliane Frühwirt vom SV Motor Tambach-Dietharz soll sich zunächst im IBU-Cup beweisen. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/Oryk HAIST

Weltcup in Le Grand-Bornand beginnt mit Sprint der Männer

Der Weltcup in Le Grand-Bornand beginnt am Donnerstag mit dem Sprint der Männer, ehe einen Tag später die Frauen auf der kürzesten Distanz antreten. Bis Sonntag folgen in rund 1.000 Metern Höhe noch Verfolgungsrennen und Massenstarts.