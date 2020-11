Biathlon-Bundestrainer Mark Kirchner hat sich mit dem Saison-Auftakt zufrieden gezeigt. Im "SpiO-Talk" am Montagmorgen sagte er, die erste Standortbestimmung sei "ordentlich geglückt". Beim Weltcup-Start in Kontiolahti (Finnland) hatte seine Equipe zwei Podestplätze erreicht und war insgesamt vier Mal in die Top Ten gelaufen. Biathlon-Bundestrainer Mark Kirchner live aus Finnland Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dem Thüringer Erik Lesser gelang dabei eine richtige Leistungsexplosion. Nach einer schwierigen Vorsaison gelang dem Frankenhainer mit Rang drei im Einzel der erste Sprung auf das Podium seit Dezember 2017: "Es ist gar nicht so einfach zu sagen, an was es lag. Manchmal hängt es an Kleinigkeiten, so wie im Vorjahr, als ihm zunächst ein, zwei Ergebnisse fehlten, und dann auch noch eine Erkältung dazu kam", sagt Kirchner. Lesser habe zuletzt "sehr fokussiert" gearbeitet und sei auch in der Loipe in "sehr, sehr guter Form". Dass Denise Herrmann (Oberwiesenthal) nach Rang zwei im Einzel danach im Sprint nach drei Schießfehlern auf Rang 38 durchgereicht worden sei, könne immer passieren, zumal die Deutschen ihre Form ohnehin auf das ganze Jahr hin ausgerichten würden und nicht nur auf einzelne Wettkämpfe.

Tests "gewisse Glückssache" - leere Ränge "zu verkraften"