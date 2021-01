Franziska Preuß hat zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Oberhof den zweiten Sieg ihrer Karriere nur knapp verpasst. Die 26-Jährige aus Bayern wurde am Sonntag nach zwei Schießfehlern starke Zweite und hatte im Massenstart nur 3,9 Sekunden Rückstand auf Siegerin Julia Simon aus Frankreich. Den dritten Rang über 12,5 Kilometer belegte Olympiasiegerin Hanna Öberg aus Schweden. Beim letzten Schießen patzten zahlreiche Athletinnen, so auch die bis dahin führende Italienerin Dorothea Wierer, so dass der Rest des Feldes entscheidenden Boden gut machen konnte.

"Richtig froh über den zweiten Platz"

Preuß, in der Saison 2014/2015 die Weltcup-Beste im Massenstart, sagte in der ARD: "Ich bin an Julia Simon vorbei gegangen und habe in der ersten Hälfte versucht, Druck zu machen. Aber sie kam dann wieder zurück. Ich war dann zu kaputt, aber ich bin dennoch richtig froh über den zweiten Platz. Es war trotzdem ein schönes Rennen, auch wenn es wirklich hart war."

Erst am Vortag hatte Franziska Preuß mit der Staffel geglänzt. Bildrechte: imago images/Eibner Erst am Samstag hatte Preuß die deutsche Frauenstaffel mit einem souveränen Auftritt am Rennsteig zum ersten Erfolg seit fast zwei Jahren geführt. Ihren bislang einzigen Einzelsieg hatte Preuß vor zwei Jahren im Massenstart in Ruhpolding gefeiert. Zweitbeste Deutsche auf den WM-Strecken von 2023 wurde Denise Herrmann (4 Fehler) als 15., Janina Hettich (2) belegte Platz 18 und Maren Hammerschmidt (4) Rang 29.

Lesser trotz Führung nur Achter

Bei den Männern hat Erik Lesser mit einem Fehler im letzten Schießen beim Massenstart in Oberhof einen möglichen Podestplatz noch aus der Hand gegeben. Der 32-Jährige belegte im letzten Männer-Rennen beim Weltcup-Heimspiel in Oberhof mit 31,4 Sekunden Rückstand Platz acht. Zuvor war der Ex-Weltmeister am Sonntag ohne Strafrunde geblieben und hatte nach dem dritten Schießen das Feld angeführt. Erik Lesser Bildrechte: imago images / Christian Heilwagen

Leitner und Weger überraschen

Den Sieg nach 15 Kilometern am Rennsteig sicherte sich der Norweger Tarjei Bö (1 Fehler) vor dem Österreicher Felix Leitner und dem Schweizer Benjamin Weger (beide 0). Zweitbester Deutscher zum Abschluss der beiden Wochen im Thüringer Wald wurde Arnd Peiffer (3) als Elfter, Benedikt Doll (4) musste sich mit Rang 17 begnügen.

Lesser zwischenzeitlich an der Spitze

Lesser hatte sich nach seinem dritten fehlerlosen Schießen an die Spitze gesetzt, musste aber kurz darauf Bö vorbeiziehen lassen. In seiner Wahl-Heimat verfehlte der Verfolgungs-Weltmeister von 2015 dann seinen 16. Schuss. Zwar blieb das der einzige Patzer bei 20 Versuchen. Nach einer Strafrunde konnte der Routinier aber nicht mehr in den Kampf um die Podestplätze eingreifen und hatte keine Chance auf den dritten Einzelsieg seiner Laufbahn.

WM-Generalprobe in Antholz

Nach zwei Weltcupwochen in Thüringen steht für die Skijäger von diesem Donnerstag an die WM-Generalprobe im italienischen Antholz auf dem Programm. Die Weltmeisterschaft findet nach einer Wettkampfpause vom 10. bis 21. Februar in Pokljuka (Slowenien) statt.