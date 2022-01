Biathlon | Weltcup Voigt sprintet auf Rang zwölf

Hauptinhalt

Die deutschen Biathletinnen sind beim Heim-Weltcup in Oberhof im Sprint ohne Chance auf die Podestplätze geblieben. Im Auftaktwettkampf des neuen Jahres und vier Wochen vor dem ersten Olympia-Rennen war Vanessa Voigt am Freitag als Zwölfte beste Deutsche. Der Sieg ging an die Gesamtweltcup-Führende Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen.