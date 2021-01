Ein Schießdebakel von Philipp Horn hat den deutschen Biathleten beim Heim-Weltcup in Oberhof den möglichen ersten Staffelsieg seit vier Jahren gekostet. Schlussläufer Horn musste am Freitag in Führung liegend nach dem Liegendschießen gleich dreimal in die Strafrunde und vergab so alle Podestchancen. Zusammen mit Erik Lesser, Benedikt Doll und Arnd Peiffer landete der Thüringer Horn auf seiner Heimstrecke nach 4 x 7,5 Kilometern auf Platz fünf. Den Sieg am Rennsteig sicherte sich Weltmeister Frankreich vor Norwegen und Italien.

Lesser (Bild), Peiffer und Doll hatten die deutsche Staffel aussichtsreich in Führung geschossen und gelaufen. Bildrechte: imago images / Gerhard König