Biathlon Oberhofer Biathlet Horn nach Sturz im Krankenhaus

Der Thüringer Biathlet Philipp Horn wird wohl das Saisonfinale in Oslo verpassen. Der 27-Jährige stürzte am Donnerstag (17.03.2022) beim Training am Osloer Hausberg Holmenkollen und musste ins Krankenhaus der norwegischen Hauptstadt gebracht werden. Dort wurde er am Donnerstag umfassend untersucht.

"Gehen von Gehirnerschütterung aus"

"Aktuell gehen wir von einer Gehirnerschütterung aus. Philipp bleibt als Vorsichtsmaßnahme und zur weiteren Abklärung die Nacht im Krankenhaus", sagte Mannschaftsärztin Katharina Blume am Donnerstag. Horn war zuletzt im zweitklassigen IBU-Cup am Start, hatte sich dort aber mit guten Leistungen für einen Weltcup-Start empfohlen. Der nicht für Olympia nominierte Horn kam in dieser Saison zwölfmal im Weltcup zum Einsatz.

Corona-Infektion bei Vanessa Hinz

Bereits am Mittwoch war Vanessa Hinz positiv auf das Coronavirus getestet worden, ihr Startplatz wurde nicht nachbesetzt. Die Skijäger starten am Freitag mit den Sprints ins Weltcupfinale, ehe am Wochenende die Verfolgungs- und Massenstartrennen anstehen.