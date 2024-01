Deutscher Traumstart am Rennsteig in Oberhof! Benedikt Doll hat am Freitag (05.01.2024) das Sprintrennen gewonnen. Nach zehn Kilometern und zwei Schießeinlagen war er 1,8 Sekunden schneller als der Norweger Sturla Holm Laegreid, der Zweiter wurde. Auf den dritten Platz lief dessen Landsmann Endre Strömsheim. Johannes Kühn komplettierte als Fünfter das starke deutsche Ergebnis im ersten Einzel 2024.

Mit Startnummer 14 gestartet, legte Doll in 24:12,2 Minuten eine Zeit vor, die keiner knacken konnte. Allerdings trieben Doll einige Konkurrenten Schweißperlen auf die Stirn. Allen voran Laegreid. Der Norweger verfehlte wie der Deutsche eine Scheibe und mobilisierte auf der Schlussrunde alle Kräfte. Die Zeit schmolz wie zuvor der Schnee. Am Ende blieben 1,8 Sekunden übrig. Doll feierte damit den zweiten Sieg im Sprint in dieser Saison, schon in Lenzerheide hatte er gewonnen.