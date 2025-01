Biathlon Vanessa Voigt muss Saison vorzeitig abbrechen

Voigt hatte wegen eines schweren Atemwegsinfekts über Weihnachten und Neujahr eine längere Trainings- und Wettkampfpause einlegen müssen. Zuletzt fehlte sie bei den Rennen in Antholz komplett und hatte auch zuvor schon unter anderem beim Heim-Weltcup in Oberhof und in Ruhpolding pausieren müssen, nachdem sie im Dezember noch Zweite in der Verfolgung von Hochfilzen und Dritte in Le Grand-Bornand geworden war.