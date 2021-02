Für Erik Lesser Lesser läuft es derzeit, gelinde gesagt, suboptimal. Der Thüringer erlebt bisher eine Weltmeisterschaft im slowenischen Pokljuka zum Vergessen. Erst die verpatzte Mixed-Staffel mit Rang sieben, dann der 66. Platz im Sprint, der Doppel-Weltmeister ist verzweifelt. "Wie ist es möglich, das schlechteste Rennen der Saison bei der WM zu haben?", fragte sich der 32-Jährige nach seinem Totalausfall im Sprint-Rennen: "Ich schäme mich wirklich." In der Loipe ging dem zweimaligen Weltmeister die Luft aus, mit den zwei Fehlern im Stehendschießen konnte er ebenfalls nicht zufrieden sein. Die Quittung ist, dass er die Qualifikation für die Verfolgung am Sonntag (14. Februar) verpasste und zuschauen muss.

Nach so einer Vorstellung sei es hart, "sich auf die nächsten Chancen zu freuen", ergänzte Lesser auf Instagram. Immerhin blieb viel Zeit für einen mentalen Neustart, die nächste Medaillenjagd steigt erst am Aschermittwoch (17. Februar) im Einzel über 20 Kilometer. Dort steht der Athlet vom SV Eintracht Frankenhain gehörig unter Druck. Denn der eingeplante Start in der Single-Mixed-Staffel am Tag darauf könnte bei einer weiteren Enttäuschung von den Trainern hinterfragt werden. "Mit so einer Leistung biete ich mich für nichts mehr an", musste Lesser konstatieren. Und dabei wisse er ja, dass er es "eigentlich drauf habe".