Biathlon | Weltcup in Oberhof Preuss und Co. müssen weiter auf den ersten Podestplatz warten

Hauptinhalt

Für die deutschen Biathletinnen hat es in Oberhof erneut nicht fürs Treppchen gereicht. Beim Sprint am Donnerstag war Franziska Preuß mit Platz sechs beste Deutsche. Den Sieg schnappte sich, wie bereits in der Vorwoche, die Norwegerin Tiril Eckhoff.