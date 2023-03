"Denise hat keine Bremse", stand auf einem der Plakate des persönlichen Fanclubs von Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick. Die 35 Anhänger, die extra zu den Abschiedsrennen der Sächsin an den legendären Holmenkollen nach Oslo gereist waren, lagen richtig.

Sie waren Augenzeugen von einem traumhaften Finale für die 34-Jährige, die ihre Karriere am Sonntag nach dem Massenstartrennen beenden wird. In Oslo gewann sie mit einer fehlerfreien Leistung den letzten Sprint ihrer Karriere und sicherte sich damit die kleine Kristallkugel für den Sprint-Weltcup. In 21:06,5 Minuten war sie 3,5 Sekunden schneller als die ebenfalls fehlerfreie Hanna Oeberg aus Schweden.